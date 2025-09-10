МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару

Про це йдеться у повідомленні МЗС в Telegram.

"Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, нанесений 9 вересня по столиці держави Катар – Досі, по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва", - наголосили в МЗС.

Там додали, що "удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні".

У дипвідомстві висловили солідарність з урядом і народом Катару та наголосили на неприпустимості порушення суверенітету держави.

"Україна підтримує зусилля катарської сторони, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

В українському МЗС закликали усі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу.