Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару

Катерина Ганжа
10 вересня, 2025 середа
18:22
Світ МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило ізраїльський удар, нанесений 9 вересня по столиці Катару й закликало сторони повернутися до переговорів

Зміст

Про це йдеться у повідомленні МЗС в Telegram. 

"Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, нанесений 9 вересня по столиці держави Катар – Досі, по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва", - наголосили в МЗС.

Там додали, що "удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні". 

У дипвідомстві висловили солідарність з урядом і народом Катару та наголосили на неприпустимості порушення суверенітету держави. 

"Україна підтримує зусилля катарської сторони, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні. 

В українському МЗС закликали усі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу.

  • Нагадаємо, вдень 9 вересня в столиці Катару, Досі, пролунали вибухи. Ізраїль підтвердив, що спрямував атаку на чиновників ХАМАС. 
