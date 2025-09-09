Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС

У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС

Дар'я Куркіна
9 вересня, 2025 вiвторок
16:35
Світ

Вдень 9 вересня в столиці Катару, Досі, пролунали вибухи. ЗМІ пишуть, що Ізраїль спрямував атаку на чиновників ХАМАС

Зміст

Про це повідомляють The Jerusalem Post, Al Jazeera i Clash Report.

Ізраїльські військові підтвердили місцевим медіа, що військово-повітряні сили здійснили замах на вище керівництво ХАМАС у Досі. Цілями стали чиновники, які очолювали ісламістський рух багато років.

За словами джерела в ХАМАС Al Jazeera, атака відбулася в той час, коли лідери обговорювали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Газі. 

  • 31 серпня Ізраїль оголосив, що речник військового крила ХАМАС Худайфа Самір Абдалла аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда, був убитий під час ізраїльського авіаудару в місті Газа днем раніше.
Теги:
Новини
Ізраїль
військові
Близький Схід
Катар
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
16:55
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:38
Борис Джонсон та Турель "Шабля"
Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
16:17
Ексклюзив
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
У ВАКС обирають запобіжний захід для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
15:30
Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції
15:07
Володимир Зеленський
Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський
14:40
ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
14:26
Укрпошта змінить порядок виплати пенсій на прифронтових територіях після удару РФ по Яровій
14:02
OPINION
Поступово формується запит на повернення до системи правил
14:01
Усик на показі фільму "Незламний"
Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
13:59
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос
13:39
Кая Каллас
ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас
13:23
Ілля Забарний та Анатолій Трубін (праворуч), збірна України
Азербайджан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2026
12:43
Оновлено
пожежа в будівлі парламенту Непалу
Премʼєр Непалу пішов у відставку на тлі багатотисячних мітингів проти заборони соцмереж, у Катманду палає будівля парламенту
12:27
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди
12:24
на фото Денис Шмигаль
Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання
12:13
Мобілізація жінок
Уряд дозволив виробникам БПЛА різних типів бронювати співробітників
12:06
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Голова МЗС Італії вважає, що до Різдва перемир'я в Україні не настане
12:01
OPINION
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
12:00
Ексклюзив
"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ
11:40
новини Львівщини
У Пензі пролунали вибухи, які пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу, - ЗМІ
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:53
Огляд
міжнародний огляд
Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:43
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
Більше новин
