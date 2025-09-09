У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС
Вдень 9 вересня в столиці Катару, Досі, пролунали вибухи. ЗМІ пишуть, що Ізраїль спрямував атаку на чиновників ХАМАС
Про це повідомляють The Jerusalem Post, Al Jazeera i Clash Report.
Ізраїльські військові підтвердили місцевим медіа, що військово-повітряні сили здійснили замах на вище керівництво ХАМАС у Досі. Цілями стали чиновники, які очолювали ісламістський рух багато років.
За словами джерела в ХАМАС Al Jazeera, атака відбулася в той час, коли лідери обговорювали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Газі.
- 31 серпня Ізраїль оголосив, що речник військового крила ХАМАС Худайфа Самір Абдалла аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда, був убитий під час ізраїльського авіаудару в місті Газа днем раніше.
