У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС

Про це повідомляють The Jerusalem Post, Al Jazeera i Clash Report.

Ізраїльські військові підтвердили місцевим медіа, що військово-повітряні сили здійснили замах на вище керівництво ХАМАС у Досі. Цілями стали чиновники, які очолювали ісламістський рух багато років.

За словами джерела в ХАМАС Al Jazeera, атака відбулася в той час, коли лідери обговорювали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Газі.

