Ізраїль заявив про ліквідацію у Газі речника військового крила ХАМАС

Про це пишеThe Times of Israel.

Спочатку Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки повідомили, що удар у суботу був спрямований проти одного з керівників ХАМАС. Пізніше стало відомо, що йдеться про речника військового крила організації, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу підтвердив це на щотижневому засіданні кабінету міністрів у неділю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X написав, що спікер "був відправлений, щоб зустріти всіх ліквідованих членів осі зла з Ірану, Гази, Лівану та Ємену на самому дні пекла". Він продовжив, що "невдовзі, коли кампанія в Газі посилиться, він зустріне там ще багатьох своїх спільників у злочині – убивць і насильників з ХАМАС".

Ізраїльські військові зазначили, що протягом останнього десятиліття Абу Обейда "відповідав за пропагандистський апарат військового крила ХАМАС. У цій ролі він координував діяльність спікерів бригад та батальйонів, взаємодіяв між політичними медіа-структурами та військовим крилом, а також був головним, хто визначав пропагандистську політику".

За даними Армії оборони Ізраїлю, пропагандистське крило ХАМАС "було відповідальне за поширення жахів різанини 7 жовтня за допомогою відеоматеріалів, знятих терористами ХАМАС".

Підрозділ Абу Обейди, як зазначається, також поширював відео по всьому арабському світу, намагаючись спонукати до терористичних актів, та розповсюджував відео з заручниками в Газі.

Для довідки. Абу Обейда був спікером військового крила ХАМАС, бригад Ізз ад-Діна аль-Кассама, з 2004 року. Він став відомим у 2006 році, коли оголосив про викрадення солдата Армії оборони Ізраїлю Гілада Шаліта. Завжди в масці, Абу Обейда відтоді став обличчям гучних заяв ХАМАС та її психологічної війни.

Остання заява Абу Обейди була опублікована у п’ятницю ввечері. У ній він попереджав Ізраїль, що запланована наступальна операція для захоплення Гази ставить заручників у цьому районі під "ті ж ризики", що й бійців ХАМАС.