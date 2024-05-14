На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника

Про це пише польське видання RMF FM.

Зазначається, що іноземець зміг викрасти радіотелефон, просунувши руки через прольоти у металевій огорожі. Інцидентт стався ще 9 травня, але 13 травня його офіційно підтвердили у пресслужбі 16-ї поморської механізованої дивізії.

Там стверджують, що прикордонник хотів зняти позначку-маркер зі стовпа огорожі, адже таким чином контрабандисти помічають шляхи перетину кордону для мігрантів.

Коли солдат намагався зняти маркер, мігрант підбіг до нього з іншого боку паркану на кордоні, просунув руки між прольотами, вихопив прикріплений до жилета військового радіотелефон і втік.

У пресслужбі 16-ї поморської дивізії зазначили, що реакція на цей інцидент була миттєвою - за декілька хвилин засіб зв’язку дистанційно вимкнули.