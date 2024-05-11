Туск закликав ЄС фінансувати зміцнення кордону Польщі з Білоруссю
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції
Про це повідомляє Polskie Radio24.
"Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку, - зазначив Туск, додавши, що до фінансування має бути залучений ЄС. - Тут, на кордоні, кожен повинен бачити, що ви перебуваєте в самому центрі підтримки держави".
За його словами, на польсько-білоруському кордоні постійно спостерігаються випадки нелегальної міграції. Він наголосив, що це фактично є "триваючою гібридною війною".
Він зауважив, що співорганізатором цієї процедури на польському кордоні є Білорусь, яка має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.
"Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру", - підкреслив Туск.
Крім того, він наголосив на необхідності змін у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам "повне правове відчуття безпеки" під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.
- 7 травня Туск закликав ЄС створити спільну систему протиповітряної оборони, а також виділити щонайменше €100 млрд на оборону регіону.
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