На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян

Євген Козярін
14 вересня, 2025 неділя
18:21
Світ Олег Саакян

Питання України буде відігравати свою роль для балотування сенаторів у США. Не впевнений, чи розуміє Трамп, що воно для нього буде достатньо важливим і вагомим

Зміст

Про це розповів політолог Олег Саакян в етері Еспресо. 

"Соціологія американська показує, що симпатії до України залишаються на достатньо високому рівні. Навіть серед республіканців більше як третина активних симпатій до України, а пасивні, якщо допомагати там трішки більше тощо, то там понад половину. І ця ситуація, чим ближче вибори Сполучених Штатів, тим більше буде відігравати свою роль для балотування сенаторів", - сказав він.

На думку політолога, чим більше проблем буде у Трампа, а до нього вже питання виникають серед Республіканської партії, тим більше це буде спарюватися з внутрішніми проблемами. 

"Наприклад, військово-оборонного комплексу американського і їх лобі. Наприклад, відносин з Європою, які зараз дуже залежні від російсько-української війни, його провалів по китайському напрямку. Все це разом так чи інакше резонує з питанням України. Там дуже цікаві перетоки відбуваються", - зазначив Саакян.

Він додав, що Трамп, у якого немає завершення російсько-української війни і немає перемоги - це Трамп, який дратує найактивнішу частину республіканців.

"Тим, що він слабкістю провокує Путіна, що вони не хочуть бути частиною і тих Сполучених Штатів, яким як м'якотілі і які не можуть поставити Путіна на місце. А Трамп фактично принижується сам і принижує їх. І от певний момент, судячи від всього на праймериз внутрішньо партійних того, хто буде балотуватися сенаторами, це питання може постати руба. Українське питання актуалізується", - вважає політолог.

Саакян заявив, що не впевнений, чи розуміє Трамп, що це питання для нього буде достатньо важливим і вагомим.

"Він може знаходитись в певній своїй інформаційній бульбашці, читати окремі лише медіа, кількість яких скорочується, бо вже і ті, які йому подобалися, також не дуже комплементарно про нього пишуть. І слухати там найближче оточення, скажімо, без можливості і бажання особливого виходити за рамки комфортної інформаційної бульбашки. Тому, чи Трамп мав би зараз таки перейти до жорсткого тиску по Росії? Мав би. Чи Трамп це зробить? Схильний вважати, що зробить. Але, якщо він знаходиться в своєму віртуальному просторі інформаційно вирізаному, то може скластися ситуація, коли він просто не ідентифікує цієї загрози і зрозуміє це вже пізно, коли рятувати свій рейтинг, він не зможе цією темою", - підсумував він.

Теги:
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Інформаційний марафон з Вереснем
