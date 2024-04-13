На Тайвані стався землетрус магнітудою 4,2
У суботу, 13 квітня, у східній частині острова Тайвань стався землетрус магнітудою 4,2
Про це повідомляє Volcano Discovery.
Землетрус стався о 22:26 за місцевим часом (17:26 за Київським часом) GMT +8) за 8,1 км від міста Хуалянь, Тайвань.
Глибина підземних поштовхів була дуже малою - 9 км, і, за повідомленнями, деякі люди відчули їх поблизу епіцентру.
Інформації щодо постраждалих або пошкоджень внаслідок поштовхів не надходило.
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5 квітня у північно-східних штатах США стався землетрус магнітудою 4,8, який став третім за потужністю, зареєстрований у цьому районі за останні 50 років.
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