На Тайвані стався землетрус магнітудою 4,2

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Землетрус стався о 22:26 за місцевим часом (17:26 за Київським часом) GMT +8) за 8,1 км від міста Хуалянь, Тайвань.

Глибина підземних поштовхів була дуже малою - 9 км, і, за повідомленнями, деякі люди відчули їх поблизу епіцентру.

Інформації щодо постраждалих або пошкоджень внаслідок поштовхів не надходило.