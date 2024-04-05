У Нью-Йорку стався землетрус магнітудою 4,8

Про це повідомляє The New York Times.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько до 10:20 ранку за місцевим часом (17:20 за Київським часом). Його епіцентр знаходився в Лівані, штат Нью-Джерсі, приблизно в 80 кілометрах на захід від Манхеттена.

Одразу після підземних поштовхів у місті увімкнулись сирени, а кілька хвилин у смартфонах почали лунати сповіщення, які радили мешканцям, які, ймовірно, не звикли до таких надзвичайних ситуацій, залишатися в приміщеннях.

Кілька аеропортів східного узбережжя припинили повітряний рух. Землетрус сколихнув будівлі на Манхеттені й по всьому місту, змусивши мешканців вибігти на вулицю.

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив про відсутність негайних повідомлень про пошкодження.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був проінформований про землетрус, повідомив його прессекретар Фаб'єн Леві.

"Наразі ми не маємо жодних повідомлень про серйозні наслідки, але ми все ще оцінюємо наслідки", - написав Леві.