У Нью-Йорку стався землетрус магнітудою 4,8
У п'ятницю, 5 квітня, Нью-Йорк сколихнув потужний землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися в містах від Філадельфії до Бостона
Про це повідомляє The New York Times.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько до 10:20 ранку за місцевим часом (17:20 за Київським часом). Його епіцентр знаходився в Лівані, штат Нью-Джерсі, приблизно в 80 кілометрах на захід від Манхеттена.
Одразу після підземних поштовхів у місті увімкнулись сирени, а кілька хвилин у смартфонах почали лунати сповіщення, які радили мешканцям, які, ймовірно, не звикли до таких надзвичайних ситуацій, залишатися в приміщеннях.
Кілька аеропортів східного узбережжя припинили повітряний рух. Землетрус сколихнув будівлі на Манхеттені й по всьому місту, змусивши мешканців вибігти на вулицю.
Департамент поліції Нью-Йорка повідомив про відсутність негайних повідомлень про пошкодження.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був проінформований про землетрус, повідомив його прессекретар Фаб'єн Леві.
"Наразі ми не маємо жодних повідомлень про серйозні наслідки, але ми все ще оцінюємо наслідки", - написав Леві.
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4 квітня поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Унаслідок цього загинули десятеро людей, ще понад 1000 постраждали.
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