На телефонах чиновників ЄС знайшли шпигунське програмне забезпечення, - Politico
Європейський парламент попросив чиновників перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому
Про це пише Politico.
Зазначається, що члени та співробітники підкомітету палати з питань безпеки та оборони (SEDE) зазнали атаки на телефони програмних засобів стеження. Тому усім законодавцям рекомендували віднести свої телефони в ІТ-службу установи для перевірки на шпигунське програмне забезпечення.
"Один із членів підкомітету з безпеки та оборони у вівторок пішов на планову перевірку, в результаті якої перевіряли телефони та виявили сліди шпигунського ПЗ. Учасник сказав POLITICO, що не одразу було зрозуміло, чому вони стали мішенню для хакерського програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.
Заступник прессекретаря парламенту Дельфін Колард заявила, що "сліди, виявлені в двох пристроях", спонукали до електронного листа-звернення із закликом до членів парламенту перевірити свої телефони.
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