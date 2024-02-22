Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На телефонах чиновників ЄС знайшли шпигунське програмне забезпечення, - Politico

На телефонах чиновників ЄС знайшли шпигунське програмне забезпечення, - Politico

22 лютого, 2024 четвер
07:01
Світ телефон меседжер

Європейський парламент попросив чиновників перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому

Про це пише Politico.

Зазначається, що члени та співробітники підкомітету палати з питань безпеки та оборони (SEDE) зазнали атаки на телефони програмних засобів стеження. Тому усім законодавцям рекомендували віднести свої телефони в ІТ-службу установи для перевірки на шпигунське програмне забезпечення.

"Один із членів підкомітету з безпеки та оборони у вівторок пішов на планову перевірку, в результаті якої перевіряли телефони та виявили сліди шпигунського ПЗ. Учасник сказав POLITICO, що не одразу було зрозуміло, чому вони стали мішенню для хакерського програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Заступник прессекретаря парламенту Дельфін Колард заявила, що "сліди, виявлені в двох пристроях", спонукали до електронного листа-звернення із закликом до членів парламенту перевірити свої телефони.

  • На початку лютого російські хакери намагалися зайти в електронні системи литовської армії, проте цю спробу помітили та зупинили.
Теги:
ЄС
Технології
кібератаки
Читайте також:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
21 лютого, 2024 середа
Ігнат назвав кількість бойових літаків, яку має Росія
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
21 лютого, 2024 середа
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
Су-34
21 лютого, 2024 середа
Повітряні сили знищили винищувач Су-34 - сьомий упродовж тижня
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.38
    Купівля 38.38
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 41.39
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 лютого
07:09
Бійці волинської ТрО знищений ними російський танк
ISW: Росія не полишає спроб наступати біля Роботиного
07:00
Анонс
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 22 лютого
06:55
ЗСУ знищили втрати ворога
Сили оборони відбили атаки РФ на 8 напрямках, на фронті відбулося 64 боєзіткнення
06:47
сили ППО
Українська ППО вночі знищила 8 ворожих БПЛА
06:38
Міноборони РФ заявило про збиття ракети та БПЛА над двома областями
06:31
депортація дітей
Гауляйтер ТОТ Запоріжжя Балицький визнав депортацію українців і натякнув на страти в окупації, - ISW
06:10
санкції проти рф
Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News
05:59
Ілон Маск
Маск у вересні таємно відвідував Білий дім: адміністрація Байдена пояснила причину візиту
05:36
Байден проти Путіна
Байден у передвиборчій промові назвав Путіна "божевільним сучим сином"
05:08
Болгарія
Болгарія поступово відмовиться від російського ядерного палива ,- ЗМІ
04:40
США і РФ
Росія готує територіальні претензії до США щодо Берингової протоки
04:12
коронавірус
Японія припинила оплачувати громадянам лікування від COVID-19
03:44
зерно, зернова угода
Посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України
03:16
Російські рублі
Експерти запевнили, що конфіскація заморожених активів РФ не суперечить міжнародному праву
02:48
МВФ
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ 22 лютого можуть погодити транш на $900 млн, - Bloomberg
02:20
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
У США не вважають, що Путін здобув перевагу у війні після захоплення Авдіївки
01:52
Михайло Мудрик, збірна України
Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик передав війську 50 дронів
01:24
Нацгвардія
Зеленський підписав указ, який дозволив іноземцям і особам без громадянства служити у Нацгвардії
00:56
танк Leopard 2A4
Німеччина може компенсувати Чехії ще 15 танків на заміну переданим Україні
00:28
Міноборони Канади опрацьовує можливості передачі Україні списаних ракет
00:11
Роберт Левандовські (в центрі), Наполі - Барселона
Ліга чемпіонів: "Арсенал" програв "Порту", а "Барселона" зіграла внічию з "Наполі"
2024, середа
21 лютого
23:59
Fox News, інтерв'ю Зеленський
У Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій
23:25
Вірджіл Ван Дейк
"Ліверпуль" здійснив камбек у грі з аутсайдером та зміцнив лідерство в АПЛ
23:06
Оновлено
система оповіщення сирена
Росіяни атакували Україну "шахедами". Під удар потрапила Полтавщина
22:49
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
22:43
Дональд Трамп
Трамп назвав кандидатів на пост віцепрезидента США у разі своєї перемоги у виборах
22:39
Тарас Степаненко (праворуч), Шахтар - Марсель
Тренер "Шахтаря" розповів про кадрові проблеми перед грою з "Марселем" у Лізі Європи
22:09
Володимир Зеленський
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
21:56
Андрій Єрмак
"Єрмак - наступний прем'єр-міністр України": добірка російських фейків за 21 лютого
21:50
Ексклюзив
Індія росія прапор
Дипломат Хара пояснив чому Індія так тримається за союз з РФ
21:17
"Баварія", Томас Тухель
"Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера
21:15
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
Польський уряд самоусунувся від протестів фермерів на кордоні з Україною, - дипломат Дещиця
21:05
В'ячеслав Медяник
Нардеп від "Слуги Народу" Медяник написав заяву про дострокове складання повноважень
20:49
Володимир Зеленський
"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти перекидають сили та засоби з Авдіївки на Бахмутський напрямок. Колонка Сергія Згурця
20:29
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Вимоги ЄС і МВФ: посли G7 у листі Стефанчуку назвали очікувані складові реформи БЕБ, - ЗМІ
20:04
OPINION
Богдан Буткевич
Герої помирають, а Татаров — живіший всіх живих
20:03
Сумщина
На Сумщині встановлюють додаткові тимчасові обмеження перебування поблизу кордону, - ОВА
19:52
Авдіївка
Вихід із Авдіївки: NYT написало про 850-1000 українців у полоні, в ЗСУ назвали це російською пропагандою
19:34
Слуга народу
Арахамія сказав, нащо Зеленський збирав фракцію "слуг" і про що говорили на зустрічі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV