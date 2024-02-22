На телефонах чиновників ЄС знайшли шпигунське програмне забезпечення, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що члени та співробітники підкомітету палати з питань безпеки та оборони (SEDE) зазнали атаки на телефони програмних засобів стеження. Тому усім законодавцям рекомендували віднести свої телефони в ІТ-службу установи для перевірки на шпигунське програмне забезпечення.

"Один із членів підкомітету з безпеки та оборони у вівторок пішов на планову перевірку, в результаті якої перевіряли телефони та виявили сліди шпигунського ПЗ. Учасник сказав POLITICO, що не одразу було зрозуміло, чому вони стали мішенню для хакерського програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Заступник прессекретаря парламенту Дельфін Колард заявила, що "сліди, виявлені в двох пристроях", спонукали до електронного листа-звернення із закликом до членів парламенту перевірити свої телефони.