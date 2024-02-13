У Литві заявили, що російські хакери намагалися проникнути у систему збройних сил країни

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що 3 лютого у мережі почали поширювати інформацію, нібито російські хакери групи Just Evil отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії.

Збройні сили Литви підтвердили, що у цей день зафіксували підозрілий вхід в один з облікових записів дистанційної системи навчання. Після того відключили три сервери, на яких розміщується система Ilias.

"Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози", - у збройних силах країни.

На цей час відомо, що витоку даних не сталося, але остаточні висновки можна буде зробити після завершення розслідування.

Система Ilias поки залишається від’єднаною від зовнішньої мережі, там проводяться оновлення.