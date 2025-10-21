На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
Президент США Дональд Трамп оголосив про старт будівництва нової бальної зали на території Білого дому. За його словами, проєкт реалізується без витрат для американських платників податків — кошти надходять від приватних донорів, бізнесу і від нього самого
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
"Я радий повідомити, що на території Білого дому розпочато будівництво нової, великої та красивої бальної зали Білого дому. Східне крило, яке повністю відокремлене від самого Білого дому, в рамках цього процесу повністю модернізується і після завершення будівництва стане ще красивішим, ніж будь-коли", - оголосив американський лідер.
Трамп наголосив, що ця ідея обговорювалася понад півтора століття, але жоден із його попередників не втілив її у життя.
"Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей такий необхідний проєкт — без жодних витрат для американських платників податків", - підкреслив він.
За його словами, будівництво бальної зали фінансується за рахунок приватних коштів "багатьох щедрих патріотів, великих американських компаній і, звичайно ж, мене особисто".
"Ця бальна зала буде з радістю використовуватися майбутніми поколіннями!", - підсумував Трамп.
- На початку серпня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила, що у Східному крилі Білого дому буде побудована бальна зала площею понад 8 тис. квадратних метрів, яка вміщатиме 650 осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе