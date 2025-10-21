На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що на території Білого дому розпочато будівництво нової, великої та красивої бальної зали Білого дому. Східне крило, яке повністю відокремлене від самого Білого дому, в рамках цього процесу повністю модернізується і після завершення будівництва стане ще красивішим, ніж будь-коли", - оголосив американський лідер.

Трамп наголосив, що ця ідея обговорювалася понад півтора століття, але жоден із його попередників не втілив її у життя.

"Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей такий необхідний проєкт — без жодних витрат для американських платників податків", - підкреслив він.

За його словами, будівництво бальної зали фінансується за рахунок приватних коштів "багатьох щедрих патріотів, великих американських компаній і, звичайно ж, мене особисто".

"Ця бальна зала буде з радістю використовуватися майбутніми поколіннями!", - підсумував Трамп.