На військовому заводі в РФ прогримів вибух, є загиблі
5 серпня в місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух на військовому заводі "Авангард" стався вибух під час ремонтних робіт, є загиблі
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Як повідомляє РБК, вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному із цехів на заводі "Авангард". Усі три члени бригади загинули.
Причини події встановлюються. Як заявили у слідчому комітеті, передбачається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.
За фактом загибелі людей розпочали кримінальну справу щодо порушення правил промислової безпеки.
Довідково. Стерлітамакський завод "Авангард" належить державній корпорації "Ростех" та виконує оборонне замовлення. Він виготовляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.
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