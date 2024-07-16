РФ звинуватила Україну в атаці на завод низьковольтної апаратури у Курській області

Про це написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Він заявив, що, мовляв, український безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому, що у Курській області Росії.

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"Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - додав він.

Фото: t.me/gubernator_46