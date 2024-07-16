РФ звинуватила Україну в атаці на завод низьковольтної апаратури у Курській області
Уночі вівторка, 16 липня, росіяни заявили про атаку безпілотника на завод низьковольтної апаратури у Курській області
Про це написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.
Він заявив, що, мовляв, український безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому, що у Курській області Росії.
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"Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - додав він.
Фото: t.me/gubernator_46
- 13 липня росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони. Зокрема, на одній з нафтобаз у Ростовській області сталася пожежа.
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