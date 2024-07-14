Пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ, БПЛА біля Москви та бавовна у тимчасово окупованому Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

БПЛА над низкою областей Росії

У ніч на 8 липня безпілотники атакували дві області Росії. Сили ворожої ППО нібито збили 2 дрони над Воронезькою областю та один – над Білгородщиною, повідомили в міністерстві оборони країни-терористки. За інформацією місцевої влади, у білгородському селі Вознесенівка літальний апарат влучив у автобус. Постраждала одна особа.

Російське міністерство оборони заявило, що в ніч проти 11 червня українські сили нібито атакували безпілотниками 4 регіони РФ. Неподалік Москви зафіксували падіння уламків. Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 5 безпілотників: 2 – над Брянською областю, 1 – над Тамбовською областю, 1 – над Тульською областю, 1 – Московською областю. А мер Москви Сергій Собянін сказав про нібито падіння уламків дрона. Водночас внаслідок цього, за попередніми даними, пошкоджень чи поранених немає. Він зауважив, що безпілотник летів на Москву.

13 липня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл міста Шебекіно. Російська влада стверджує про буцімто 8 постраждалих. У однієї з постраждалої осколкові поранення плеча та живота, у другої – осколкові поранення обох ніг, шиї, а також непроникні поранення грудної клітки та черевної стінки, в одного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Зазначається, що також через нібито обстріл пошкодженні житлові будинки, соціальні об'єкти та автівки.

Партизанська диверсія, успішна робота СБУ та ГУР в Астраханській області РФ, пожежа на нафтобазі під Волгоградом і вогонь на телевежі у Суджі

У Ростовській області РФ представники українського підпілля влаштували диверсію на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області: їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти. "Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій", – підкреслили представники підпілля.

Тим часом у ніч на 9 липня внаслідок роботи СБУ та ГУР виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону Волгоградської області. Під час атаки БПЛА на військовий аеродром Ахтубінськ, російські Telegram-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів, згодом цю інформацію видалили. За словами джерела, це є ознакою успішної атаки, адже зазвичай при ураженні важливих військових об'єктів російська влада зачищає інфопростір. Раніше зазначалося, що росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів уночі 9 липня. ППО нібито збила 38 БПЛА. В одному з районів Ростовської області загорілися трансформатори на електропідстанції, а під Волгоградом горить нафтобаза. "Унаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння 2-х трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", –писав губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Тим часом після атаки безпілотників у місті Калач-на-Дону Волгоградської області спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Також повідомлялося про нібито влучання у хлібзавод. Місцеві кажзали, що в області.

Уранці суботи, 13 липня, в росіян знову палала нафтобаза, окрім того, вони заявили про атаку безпілотників на три регіони. Унаслідок цього, мовляв, на одній з нафтобаз у Ростовській області сталася пожежа.За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, йшлося про нафтооб'єкт у Цимлянському районі. Губернатор додав, що попередньо жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. "Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", – розповів він.

Тим часом із прикордонної Суджі Курської області росіяни надіслали звернення й прохання про допомогу російському диктатору Володимиру Путіну після того, як звинуватили Україну в обстрілі безпілотниками телевізійної вежі та підстанції. У місті Суджа нібито внаслідок атаки українського дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працювала чергова варта пожежної частини. Зазначалося, що постраждалих не було. Проте також повідомлялося, що тоді ж зранку, 14 липня, було атаковано підстанцію у місті. Внаслідок атаки БПЛА підстанція спалахнула. Росіяни кажуть, що займання локалізоване.

Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі 12 липня пролунали вибухи. Над містом виднівся дим, а ща попередніми даними, був можливий приліт у районі аеропорту. Як зазначали місцеві мешканці, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом. Крім цього, там виднівся дим. Натомість місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу російської ППО. "За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був так званий віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок ДНР Денис Пушилін", – писала Маріупольська міська рада. Водночас окупанти говорили про те, що на місце вибухів виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі росіяни написали про приліт біля будинків, але, як заявляє міськрада, це не відповідає дійсності, бо поряд з аеропортом немає житлової забудови.

Думки експертів

Розвідка Британії підтвердила, що з початку війни Україна пошкодила або знищила 26 кораблів чорноморського флоту РФ.

"За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період", – зазначають у розвідці Британії.

Військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак зазначив, що отриманими від партнерів комплексами ППО Україна має не тільки захищатися, а й атакувати ворожу авіацію.