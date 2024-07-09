У Росії заявили про атаку БПЛА на Ростовську область: на електропідстанції виникло загоряння

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, близько 02:00 Ростовська область нібито потрапила під масовану атаку безпілотників. Російські сили ППО і РЕБ, мовляв, знищили "кілька десятків цілей у різних районах регіону".

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"Унаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння 2-х трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.