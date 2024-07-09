У Росії заявили про атаку БПЛА на Ростовську область: на електропідстанції виникло загоряння
Росіяни заявили, що Ростовська область нібито зазнала масованої атаки безпілотників уночі вівторка, 9 липня: в одному з районів загорілися трансформатори на електропідстанції
Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, близько 02:00 Ростовська область нібито потрапила під масовану атаку безпілотників. Російські сили ППО і РЕБ, мовляв, знищили "кілька десятків цілей у різних районах регіону".
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"Унаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння 2-х трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
- 7 липня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області горів аеродром. ЗМІ повідомляли про три точних прильоти по летовищу. Колаборанти казали про удари HIMARS.
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