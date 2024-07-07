В окупованому Мелітополі є прильоти по аеродрому. Колаборанти кажуть про удари HIMARS

Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".

Там зазначають, після вибухів чутно, як містом несуться карети швидкої.

"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить у трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги. У мелітопольців святкова неділя!" - написали в ЗМІ.

Пізніше там попередили мелітопольців, що росіяни почнуть шукати "винних".

"Мелітопольці, будьте обережні! У свинособак загострення - будуть шукати винуватих у їхньому дірявому ППО. Тому бережіть себе!" - йдеться у повідомленні.

Згодом у виданні повідомили про повторні вибухи в місті: "Спочатку був потужний вибух з боку аеродрому. Після чого почалась детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога. Але ж окупанти кажуть, що "горит камыш".

За інформацією РІА-Мелітополь, на цьому аеродромі базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

Що про вибухи в Мелітополі каже окупаційна влада

О 15:33 про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі заявив підозрюваний у державній зраді самопроголошений очільник міста Володимир Рогов.

"По цьому місту Запорізької області бойовики ЗСУ нанесли ракетний удар п'ятьма ракетами HIMARS", - написав Рогов та додав, що всі 5 ракет начебто збила протиповітряна оборона, а пожежа почалась у місцях падіння уламків.

О 17:34 Рогов заявив про повторний "потужний вибух" у місті.

"На північних околицях міста знову підіймається стовп диму. За попередніми даними знову ракетний удар", - написав підозрюваний у держзраді.

За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.