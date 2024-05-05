У Бердянську українські партизани ліквідували співробітника виправної колонії
У неділю, 5 травня, українські партизани підірвали співробітника виправної колонії в Бердянську Запорізької області, управління Слідчого комітету РФ порушило кримінальну справу
Про це повідомляє російський Telegram-канал Следком.
У ході слідства встановлено, що невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії в місті Бердянськ, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, до підриву співробітника виправної колонії причетні члени Руху Опору. Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні в Бердянську члени Руху Опору ліквідували співробітника виправної колонії (закреслено) катівні. Підірвали зрадника на***н", - зазначив він.
- 24 квітня стало відомо, що агенти "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни міняють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів ЗСУ.
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