РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на 4 області: біля Москви зафіксували падіння уламків дрона
Російське міністерство оборони заявило, що в ніч проти 11 червня українські сили нібито атакували безпілотниками 4 регіони РФ. Неподалік Москви зафіксували падіння уламків
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 5 безпілотників:
- 2 - над Брянською областю,
- 1 - над Тамбовською областю,
- 1 - над Тульською областю,
- 1 - Московською областю.
Натомість мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито падіння уламків дрона. Водночас внаслідок цього, за попередніми даними, пошкоджень чи поранених немає. Він зауважив, що безпілотник летів на Москву.
- У ніч на 9 липня внаслідок роботи СБУ та ГУР виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону Волгоградської області.
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