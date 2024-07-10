Якщо обіцяним ППО ми не просто захищатимемося, а ще й атакуватимемо, то це дійсно буде поворот, - військовий аналітик Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дякуємо за обіцяні комплекси ППО, але обіцянки не завжди збігаються з виконанням. Було багато прикладів, і президент Зеленський згадував, що окремі види озброєння їхали до України з запізненням у понад рік. Почекайте, поки що у нас цього ППО немає. Мають бути внутрішні рішення, існують бюрократичні процеси, як зняти це з озброєння, як передати, є питання навчання наших військовослужбовців. Вважаю, що все це займе мінімум півтора-два місяці, якщо все буде працювати у прискореному режимі", - припустив Ступак.

За словами військового аналітика, комплекси ППО є зброєю оборони, а нам потрібно атакувати ворога.

"Ця зброя надається нам для оборони. Але нам треба не просто захищатися, а й атакувати. Якщо ми отримаємо дозвіл збивати російські літаки, які наближаються до наших кордонів, - це дійсно буде поворот. І це дозволить суттєво ускладнити життя російської авіації, зменшити тривалість життя російських пілотів. Тобто це серйозно допоможе, але тільки в комплексі - оборона плюс атаки у відповідь", - наголосив Ступак.