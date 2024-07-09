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Байден заявив, що США та союзники оголосять про нові заходи для зміцнення української ППО

9 липня, 2024 вiвторок
05:06
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що після російської масованої атаки України 8 липня, США рази з союзниками оголосять про нові заходи для зміцнення української протиповітряної оборони

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому. 

Байден наголосив, що масована російська атака, внаслідок якої загинули десятки цивільних та було пошкоджено найбільшу дитячу лікарню Києва, є "жахливим нагадуванням про жорстокість Росії". На його думку, в такий момент важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну та не ігнорував агресію РФ.

Президент США зазначив, що зустрінеться з очільником України під час саміту лідерів НАТО у Вашингтоні, щоб "чітко заявити про нашу непохитну підтримку України".

"Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України", - додав Байден. 

Що відомо про масовану атаку РФ 8 липня

Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.

Російські війська атакували ракетами Київ, зокрема, здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101.

Читайте також: Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві

Також вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії Кривий Ріг. 

Офіс Генпрокурора передасть всі наявні матеріали та докази щодо масованої атаки РФ по Україні до Міжнародного кримінального суду. Водночас керівництво Верховної Ради України, депутатські фракції і групи парламенту закликали світ визнати атаку РФ по Україні 8 липня терактом, дати Україні більше зброї та скасувати обмеження на її застосування. 

Теги:
Україна
ППО
Джо Байден
США
допомога Україні
допомога США Україні
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