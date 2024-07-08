Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві заявив, що країна готова допомогти постраждалим в Охматдиті дітям, передає Укрінформ.

"Стосовно київських дітей. Якщо буде потрібна допомога і Польща може бути корисною, дайте нам знати… Ми зробимо все, що в наших силах", - сказав він.

Туск додав, що мав розмову з міністрами, які організували присутність польських лікарів, зокрема, у Харкові, тож досвід надання такої допомоги є.

"Шокуючі кадри, коли російські ракети влучили в лікарню "Охматдит", найбільшу дитячу лікарню України", — прокоментувала у Х прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Вона наголосила, що це нагадування про те, чому світ повинен підтримувати Україну і чому відверті російські військові злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності.

Президент Чехії Петр Павел підкреслив, що напад на дитячу лікарню в Києві та на багато інших міст України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Він наголосив, що "напад на найбільш вразливих не може бути виправданий".

"Я збираюся їхати на саміт НАТО, де очікую консенсусу щодо того, що ми всі бачимо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно підготовлені", - зазначив Павел.

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила: "Ми рішуче засуджуємо злочинні ракетні атаки Росії проти мирного населення України. У понеділок була розбомблена навіть дитяча лікарня. Це жорстока і боягузлива тактика залякування демократичного світу напередодні саміту НАТО. Латвія підтримує Україну".

Посол Німеччини в Україні Мартін Джегер, коментуючи удар по Охмадиту підкреслив, що це війна проти мирного населення й назвав це "готовністю Росії до переговорів і бажання миру".

"Російський терор не має меж: тепер боягузливий напад на дитячу лікарню. Тепер, коли я щойно повернувся з Києва, бачити це ще боляче. Це зміцнює мою мотивацію швидко доставити запчастини Patriot і F16. І продовжувати з партнерами робити більше по протиповітряній обороні!" - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.