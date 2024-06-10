На збройовому заводі в Польщі стався вибух: є загиблий та постраждалий
У понеділок, 10 червня, на збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух, після чого спалахнула пожежа; один із працівників заводу загинув
Про це повідомляє RMF24.
Зазначається, що вибух стався в центрі ракетного палива. Всередині було двоє людей, третя людина на момент вибуху була надворі й не постраждала.
Життя одного з працівників врятувати не вдалося – 59-річний чоловік загинув.
"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", - підтвердила президентка заводу.
На місці працює пожежна команда, а також приземлився вертоліт швидкої допомоги.
Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже ліквідували.
- 3 травня повідомлялося, що на німецькому металообробному підприємстві Diehl Metal Applications у Берліні сталася пожежа, постраждав цех, де зберігались хімічні речовини. Мешканців міста попередили про токсичний дим.
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