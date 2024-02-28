"Наблизить Україну до Європи": Урсула фон дер Ляєн анонсувала відкриття Офісу з оборонних інновацій у Києві
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про відкриття Євросоюзом Офісу з оборонних інновацій в українській столиці
Про це вона заявила під час слухань в Європейському парламенті 28 лютого, повідомляє Укрінформ.
"Я з гордістю оголошую, що ми заснуємо Офіс з оборонних інновацій в Києві. Це дедалі більше наблизить Україну до Європи", - сказала очільниця Єврокомісії.
За її словами, це також надасть можливість країнам-членам ЄС скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості.
- У січні комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив про намір створити величезний оборонний фонд ЄС у розмірі €100 млрд, а також закликав збільшити виробництво зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.14 Купівля 38.14Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе