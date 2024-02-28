"Наблизить Україну до Європи": Урсула фон дер Ляєн анонсувала відкриття Офісу з оборонних інновацій у Києві

Про це вона заявила під час слухань в Європейському парламенті 28 лютого, повідомляє Укрінформ.

"Я з гордістю оголошую, що ми заснуємо Офіс з оборонних інновацій в Києві. Це дедалі більше наблизить Україну до Європи", - сказала очільниця Єврокомісії.

За її словами, це також надасть можливість країнам-членам ЄС скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості.