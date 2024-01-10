В Єврокомісії закликали створити оборонний фонд ЄС на €100 млрд

Про це пише Politico.

"Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискорити процес, навіть, можливо, у розмірі 100 мільярдів євро", - сказав Бретон.

Він також наголосив, що він переконаний у створенні оборонного фонду, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних грошей ЄС на оборонну промисловість має схвалити Європейська рада.

Бретон також наполягав на тому, щоб поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до цієї весни: "Мені не приємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо їх виконати, це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна".

Зазначається, що комісар також сказав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, додавши, що "надзвичайно важливо", щоб ЄС "мав таку саму спроможність".