В Єврокомісії закликали створити оборонний фонд ЄС на €100 млрд
Комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон хоче створити величезний оборонний фонд ЄС у розмірі €100 млрд, а також закликав збільшити виробництво зброї
Про це пише Politico.
"Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискорити процес, навіть, можливо, у розмірі 100 мільярдів євро", - сказав Бретон.
Він також наголосив, що він переконаний у створенні оборонного фонду, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних грошей ЄС на оборонну промисловість має схвалити Європейська рада.
Бретон також наполягав на тому, щоб поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до цієї весни: "Мені не приємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо їх виконати, це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна".
Зазначається, що комісар також сказав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, додавши, що "надзвичайно важливо", щоб ЄС "мав таку саму спроможність".
- Зусилля Європи збільшити виробництво зброї і допомоги Україні стикнулися з перешкодою у німецькому місті Тройсдорф, де місцева влада блокує плани великої збройової компанії щодо розширення виробництва
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