Влада німецького міста блокує розширення оборонного підприємства. Там роблять елементи для ЗРК IRIS-T

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що цього року 27 членів ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні вкрай необхідних артилерійських снарядів.

"Мер Тройсдорфа рідко відіграє роль у міжнародній політиці, але на початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у парламенті закликав місцевого чиновника до відповідальності за гальмування проєкту", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом кількох тижнів у влади Тройсдорфа виникли непорозуміння зі збройовим гігантом Diehl Defence, чия місцева фабрика виробляє запалювальні пристрої, необхідні зокрема для ракет і ракетних зарядів.

Власне, ці деталі використовуються у виробництві системи протиповітряної оборони IRIS-T, три з яких були поставлені німецьким урядом в Україну.

Об’єкт у Тройсдорфі відіграє важливу роль в цілях Європи щодо підтримки України. ЄС пообіцяв надати нашій країні один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Частка німецької промисловості в плані ЄС має зрештою досягти 300-400 тис. снарядів на рік, що більш ніж втричі перевищує обсяги виробництва на момент російського вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Щоправда компанія Diehl Defence тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою. Адже місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC.

Виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила на продаж колишня збройова компанія Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності.

Зі свого боку, місцева влада планує перетворити ділянку розміром з 50 футбольних полів, яка розташована неподалік від центру міста, на житлову та офісну забудову.

"Ставлячи під сумнів майданчик у Тройсдорфі, ми підриваємо обороноздатність Федеративної Республіки Німеччина", – застерігає Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Депутати міської ради відмовились пожертвувати такою великою територією в центрі. За словами місцевої влади, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, які не можуть бути забудовані з міркувань безпеки.

Незважаючи на посередницькі зустрічі напередодні різдвяних свят, компромісу досі не знайдено. І це не єдиний випадок подібного спротиву.

Раніше цього року група Rheinmetall - ще один флагман німецької збройової промисловості - заявила, що не будуватиме новий завод з виробництва пороху для боєприпасів у регіоні Саксонія на сході Німеччини.

Проєкт викликав занепокоєння серед місцевого населення, і, не отримавши схвалення громадськості, Rheinmetall перенесла проєкт в інше місце в Баварії.