Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Влада німецького міста блокує розширення оборонного підприємства. Там роблять елементи для ЗРК IRIS-T

Влада німецького міста блокує розширення оборонного підприємства. Там роблять елементи для ЗРК IRIS-T

28 грудня, 2023 четвер
11:16
Війна з Росією Протиповітряний комплекс "IRIS-T"

Зусилля Європи збільшити виробництво зброї і допомоги Україні стикнулися з перешкодою у німецькому місті Тройсдорф, де місцева влада блокує плани великої збройової компанії щодо розширення виробництва

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що цього року 27 членів ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні вкрай необхідних артилерійських снарядів.

"Мер Тройсдорфа рідко відіграє роль у міжнародній політиці, але на початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у парламенті закликав місцевого чиновника до відповідальності за гальмування проєкту", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом кількох тижнів у влади Тройсдорфа виникли непорозуміння зі збройовим гігантом Diehl Defence, чия місцева фабрика виробляє запалювальні пристрої, необхідні зокрема для ракет і ракетних зарядів.

Власне, ці деталі використовуються у виробництві системи протиповітряної оборони IRIS-T, три з яких були поставлені німецьким урядом в Україну.

Об’єкт у Тройсдорфі відіграє важливу роль в цілях Європи щодо підтримки України. ЄС пообіцяв надати нашій країні один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Частка німецької промисловості в плані ЄС має зрештою досягти 300-400 тис. снарядів на рік, що більш ніж втричі перевищує обсяги виробництва на момент російського вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Щоправда компанія Diehl Defence тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою. Адже місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC.

Виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила на продаж колишня збройова компанія Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності.

Зі свого боку, місцева влада планує перетворити ділянку розміром з 50 футбольних полів, яка розташована неподалік від центру міста, на житлову та офісну забудову. 

"Ставлячи під сумнів майданчик у Тройсдорфі, ми підриваємо обороноздатність Федеративної Республіки Німеччина", – застерігає Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Депутати міської ради відмовились пожертвувати такою великою територією в центрі. За словами місцевої влади, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, які не можуть бути забудовані з міркувань безпеки.

Незважаючи на посередницькі зустрічі напередодні різдвяних свят, компромісу досі не знайдено. І це не єдиний випадок подібного спротиву.

Раніше цього року група Rheinmetall - ще один флагман німецької збройової промисловості - заявила, що не будуватиме новий завод з виробництва пороху для боєприпасів у регіоні Саксонія на сході Німеччини.

Проєкт викликав занепокоєння серед місцевого населення, і, не отримавши схвалення громадськості, Rheinmetall перенесла проєкт в інше місце в Баварії.

  • Зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди: Німеччина передала новий пакет допомоги Україні.
Новини
Україна
зброя
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
Сергій Марченко
27 грудня, 2023 середа
Очільник Мінфіну Марченко про те, чому військові досі купують речі власним коштом: "Сам не розумію"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 41.54
    Продаж 42.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
11:18
на фото наслідки обстрілу Харківщини
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула літня жінка
10:53
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ
10:52
Рух "Атеш" показав оборонні спорудження окупантів у Криму
10:35
Ракета
Росія запустила по Україні 7400 ракет з початку повномасштабного вторгнення
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:30
електроенергія
Минулої доби в Україні зафіксували профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 28 грудня
10:22
У Чорному морі підірвалося судно
У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами: 2 поранених моряків
10:17
Вірменія
У Вірменії припинили кримінальне переслідування експрезидента Кочаряна
10:11
Білорусь-росія навчання
Росія прискорює і масштабує військові навчання молодших офіцерів, щоб відправити їх на фронт, - ГУР
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Де обіцяні Зеленським дрони?
10:01
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ситуація напружена, тримати позиції вдається важко, - Гуменюк про бої на лівобережній Херсонщині
09:55
видобуток нафти, нафта
Ціна на нафту стабілізується: у Червоному морі зменшуються перебої з поставками
09:47
"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ
09:33
Ексклюзив
військові кораблі РФ
"Виводять усе, що можуть": Гуменюк розповіла, куди окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару ЗСУ
09:26
Піротехніка, салюти, феєрверки
МВС Чехії закликало громадян обійтися без феєрверків на новорічні свята
09:11
санкції проти Росії
Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
08:45
Ексклюзив
окупант Бердянськ
У Бердянську людей кличуть на акцію проти окупаційної "націоналізації" житла, райрада попереджає про можливу провокацію
08:34
блокпост
На Київщині посилили контрдиверсійні та безпекові заходи
08:34
Ексклюзив
На фото: Роменська міськрада на Сумщині
У Ромнах люди не випускали депутатів міськради під час тривоги, вимагаючи грошей на ЗСУ. У Центрі соцдосліджень розповіли подробиці
08:19
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели у Чорне море 6 кораблів, ракетоносії відсутні
08:15
Крим війна з Росією ракетний удар
Після удару ЗСУ по порту: під Феодосією зафіксували рух колони зерновозів до Керчі
08:07
OPINION
Олексій Петров
За який здоровий глузд бореться Безугла?
07:53
Інфографіка
військові, ЗСУ
Засіб ППО, 42 бронемашини, 27 танків і 920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:39
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Білий дім переводить увагу з підтримки перемоги над РФ на покращення позицій України в можливих переговорах, - Politico
07:15
OPINION
Віталій Портников
Зарплат без допомоги не буде. Колонка Віталія Портникова
07:13
обстріл, ППО
Українські сили ППО збили вночі 7 із 8 "шахедів"
07:05
Ілюстративне фото
У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк персоналу
06:41
Бої тривають
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
06:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Складають нові списки": Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей
06:15
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту
06:05
світ Австрія зброя
Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
05:35
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
05:20
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:42
ЄС Єврокомісія Франція
У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV