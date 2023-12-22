Зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди: Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
Німеччина у п'ятницю, 22 грудня, передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:
- боєприпаси для Leopard 2A6
- 3 зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них
- 2500 снарядів 155 мм
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC
- 10 БПЛА Vector із запчастинами
- 2 машини прикордонної охорони
- 2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів
- 8 вантажівок Zetros
- 2 тягачів HX81
- 5 напівпричепів HX81
- 8 транспортних засобів
- 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів
- медичні матеріали
"Постачання здійснюється з запасів промислових підприємств, що фінансуються з німецьких фондів для зміцнення безпекового потенціалу. Деякі з цих засобів потребують модернізації або перебувають на стадії виробництва; також проводяться навчання", - йдеться в повідомленні.
- Раніше стало відомо, що Україна отримає від Бундесверу та з промислових німецьких складів на 20 БМП Marder більше, ніж було обіцяно федеральним урядом. Згідно з повідомленням відомства про річний баланс військової допомоги, в Україну вже поставлено 80 БМП Marder, ще 40 планується профінансувати.
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