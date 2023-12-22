Зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди: Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє уряд Німеччини.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

боєприпаси для Leopard 2A6

3 зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них

2500 снарядів 155 мм

2 машини розмінування WiSENT 1 MC

10 БПЛА Vector із запчастинами

2 машини прикордонної охорони

2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів

8 вантажівок Zetros

2 тягачів HX81

5 напівпричепів HX81

8 транспортних засобів

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів

медичні матеріали

"Постачання здійснюється з запасів промислових підприємств, що фінансуються з німецьких фондів для зміцнення безпекового потенціалу. Деякі з цих засобів потребують модернізації або перебувають на стадії виробництва; також проводяться навчання", - йдеться в повідомленні.