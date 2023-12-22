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Німеччина має намір додатково надати Україні 40 танків Marder

22 грудня, 2023 п'ятниця
06:47
Війна з Росією

Україна отримає від Бундесверу та з промислових німецьких складів на 20 танків Marder більше, ніж було обіцяно федеральним урядом

Про це повідомляє міноборони Німеччини.

Згідно з повідомленням відомства про річний баланс військової допомоги, в Україну вже поставлено 80 танків Marder, ще 40 планується профінансувати.

За попередньою інформацією федерального уряду, було обіцяно лише 20 додаткових бронетранспортерів, а не 40. 

У міністерстві також зазначають що, у 2023 році обсяг військової допомоги Україні значно зріс. За їхніми даними, торік Україна отримала матеріальних засобів на 1,63 млрд євро, а у 2023 році - 4,34 млрд євро. На наступні 5 років Німеччина обіцяє допомогу в розмірі 4,93 мільярда євро.

У рамках допомоги Збройних сил Німеччини понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку на території ФРН. Персонал "усіх управлінських рівнів" також пройшов навчання на 270 різних навчальних курсах.

  • Німеччина надасть додаткові 88,5 млн євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи, по якій Росія завдає постійних ударів.
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