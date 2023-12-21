Зимовий пакет: Німеччина підтримає українську енергетику на 88,5 млн євро

Про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ і економіки країни, оприлюдненій 21 грудня.

Згідно з повідомленням, міністерство економіки виділяє 54,3 млн євро через державний банк KfW, а МЗС – 34,2 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

"У другу зиму загарбницької війни Росії проти України російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі", – заявили у міністерствах.

Зазначається, що частина коштів піде на фінансування запасних частин та обладнання, зокрема трансформаторів і генераторів, які допомагають підтримувати енергопостачання України, а решту використають для проєктів із переходу на зелену енергетику.

"Внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного зимового пакета федерального уряду для України вартістю понад 1,6 млрд євро, який також включає військові внески в протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу", - резюмували у відомствах.