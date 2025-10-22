Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині

Про це в ефірі Еспресо сказала німецька журналістка та проєктна менеджерка Світлана Василенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"На великій конференції з дезінформації я спілкувалася з німецькими колегами. Цікаво, що зараз цей російський вплив здійснюється не лише агресивно, через привезення артистів, а й через російських лібералів, наприклад, дружину найвідомішого покійного опозиціонера. У Берліні проводять концерти пам'яті Навального. Люди об'єднуються через різні спільноти. Спільні заходи часто прикриваються гарними словами про культурну спадщину. Люди, які живуть в Німеччині 20–30 років, часто не мають чіткої позиції та сприймають це як щось світове і культурне", - зазначила Василенко.

За словами журналістки, Росія зараз почала залучати блогерів, чиї батьки колись вивезли дітей із Радянського Союзу. Ці діти виросли в Німеччині й спілкуються німецькою, легко повертаючись до свого сімейного бекграунду. Їм платять гроші напряму, щоб вони розповідали, яка гарна Росія.

"Наприклад, одна блогерка розповідала, що зараз вона в Криму і як класно там відпочивати. Вона казала, що тепер не треба їхати на Ібіцу, бо Крим - це чудове місце, і це стало можливим після 2014 року", - розповіла Василенко.

Журналістка також додала, що Росія переглядає свої шляхи впливу, бо відкрито це зробити складно через жорсткий контроль українців, які слідкують за тим, що відбувається в театрах, кіно і хто приїжджає. Але німці не до кінця усвідомлюють небезпеку цієї "лагідної" російської пропаганди, яку ми називаємо культурною. Оперна співачка Нетребко знову приїжджала до кількох міст у Німеччині, і українці протестували проти цього.

"У німецьких медіа часто поширюють неправдиву інформацію про українців. Був період, коли про Україну писали росіяни, які приїхали сюди 20–30 років тому. Для багатьох німців Україна і Росія - це одне й те саме, українська та російська мови - однакові. І з цим треба боротися", - резюмувала Василенко.