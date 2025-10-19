Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA

Про це повідомляє BILD.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA, більшість громадян ФРН вважають, що українські чоловіки мають повернутися додому, а не залишатися в країні та отримувати соціальні виплати.

За даними дослідження, 62% опитаних виступають за те, щоб працездатні чоловіки з України, які прибули після початку повномасштабного вторгнення, повернулися на батьківщину. Лише 18% респондентів не підтримали цю ідею, ще 12% не визначилися з відповіддю.

Крім того, дві третини німців 66% висловилися проти надання громадянського доходу українським біженцям, тоді як лише 17% вважають такі виплати виправданими.

За офіційними даними, близько 700 тисяч українців у Німеччині отримують допомогу на загальну суму близько 6,3 мільярда євро на рік. При цьому лише кожен третій українець, який перебуває в країні з 2022 року, має роботу.

Уряд ФРН вже розглядає можливість скорочення соціальних виплат. Відповідно до проєкту бюджету на 2026 рік, Міністерство праці планує зекономити 1,5 мільярда євро, зокрема за рахунок перегляду умов допомоги українським біженцям. Очікується, що обговорення відповідного законопроєкту у Бундестазі відбудеться до Різдва.