Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється

Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється

Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
15:59
Світ Україна Польща

Більшість поляків усе ще позитивно ставляться до українців у країні, однак рівень підтримки за останні два роки помітно знижується — свідчить свіже опитування United Surveys для порталу Wirtualna Polska

Зміст

Про це повідомляє WP wiadomoscі

У вересні 2025 року в опитуванні United Surveys проведеному на замовлення Wirtualna Polska, респондентам було поставлено запитання :"Як ви оцінюєте присутність українців у Польщі та їх інтеграцію в суспільство?"

За його підсумками, 52,7% опитаних висловили позитивну думку (з них 5,5% — "однозначно позитивну", 47,2 % — "скоріше позитивну"). Негативно відповіли 37% учасників опитування (16% — "різко негативно", 21% — "скоріше негативно"). Ще 10,3 % не змогли дати чіткої відповіді.

Серед прихильників правлячої коаліції переважає підтримка українців — 62% позитивних оцінок проти 32% негативних. Серед виборців опозиції співвідношення становило 49 відсотків до 40 відсотків.

Опитування також показало зміни у ставленні за останні роки. У вересні 2023 року позитивно оцінювали присутність українців 64,4% поляків, а негативно — 29,5%. На початку 2025 року ці показники становили відповідно 55,3% і 33%. Так, між вереснем 2023 року та вереснем 2025-го відсоток позитивних оцінок ставлення до українців, які проживають у Польщі, зменшився на 11,7 пунктів, а відсоток негативних оцінок зріс на 7,5 пунктів.

Опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska було проведено з 28 серпня по 1 вересня 2025 року на вибірці з 1000 осіб з використанням методу CATI&CAWI.

  • 14 серпня президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE" Пьотр Кашувара  заявив, що у погіршенні ставлення поляків до українців винні політики, тому що на президентських виборах усіх партії користувалися темою втоми від війни в Україні.

 

 


 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
біженці з України
