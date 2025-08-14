У погіршенні ставлення поляків до українців винні політики, - президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE" Кашувара

Про це розповів президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE" Пьотр Кашувара в етері Еспресо.

"Не хочу пояснювати, що відбувається, тому що тут немає чого пояснювати, це абсолютно неадекватно і нам треба просити вибачення, я б сказав так, за те, що іноді відбувається в Польщі, як деякі люди ставляться до українців. Я допомагаю Україні вже четвертий рік. Мої знайомі в Польщі абсолютно нормально ставляться до українців, і я так розумію, що в Польщі переживає 38 мільйонів людей і достатньо, якби 100 тисяч взяти і щоб вони почали кричати, що “Ми ненавидимо українців”. І ми їх будемо чути. Ми не будемо чути тих 37 мільйонів людей, які нічого поганого не відчувають до українців, а будемо чути ці 100 тисяч. Чому так відбувається? Я майже впевнений в тому, що тут винні політики, тому що нещодавно в нас проводилися президентські вибори. І тут всі політичні партії користалися з ненависті до українців, з того, що люди втомлені війною, щоб ці радикальні групи голосували на них", - зазначив він.

Пьотр Кашувара зауважив, що не було жодної партії, яка не скористалася темою війни Росії в Україні.

"І це було дуже погано, тому що вони (політики, - ред.) відповідальні за наше майбутнє, тому що в Польщі проживає зараз більше ніж 2 мільйони людей. Деякі люди кажуть, що 3 мільйони українців - це велика кількість людей. І ми маємо бути також відповідальні за це, що буде з ними зараз, як ми будемо до них ставитися, як буде атмосфера в нашій країні. Дуже шкода, що ми до цього часу не знаємо, який був російський вплив на вибори в Польщі, тому що чеська контррозвідка минулого року інформувала про групу Віктора Медведчука, який оплачував політичні партії в Європі. І який намагався впливати на вибори до Європейського Союзу. І я знаю, тому що я контактував з чеською контррозвідкою, що вони передали цій інформації також польській службі безпеки. Вони прекрасно знають, хто отримував гроші від росіян, хто може впливати на атмосферу в Польщі, але ми до того часу того не знаємо. Багато журналістів питали розвідку польську, хто за це все відповідальне, і ми, на жаль, відповіді до того часу не почули", - сказав президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE".