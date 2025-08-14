Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У погіршенні ставлення поляків до українців винні політики, - президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE" Кашувара

Марина Клюєва
14 серпня, 2025 четвер
11:39
Світ Україна-Польща

У погіршенні ставлення поляків до українців винні політики, тому що на президентських виборах усіх партії користувалися темою втоми від війни в Україні

Зміст

Про це розповів президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE" Пьотр Кашувара в етері Еспресо. 

"Не хочу пояснювати, що відбувається, тому що тут немає чого пояснювати, це абсолютно неадекватно і нам треба просити вибачення, я б сказав так, за те, що іноді відбувається в Польщі, як деякі люди ставляться до українців. Я допомагаю Україні вже четвертий рік. Мої знайомі в Польщі абсолютно нормально ставляться до українців, і я так розумію, що в Польщі переживає 38 мільйонів людей і достатньо, якби 100 тисяч взяти і щоб вони почали кричати, що “Ми ненавидимо українців”. І ми їх будемо чути. Ми не будемо чути тих 37 мільйонів людей, які нічого поганого не відчувають до українців, а будемо чути ці 100 тисяч. Чому так відбувається? Я майже впевнений в тому, що тут винні політики, тому що нещодавно в нас проводилися президентські вибори. І тут всі політичні партії користалися з ненависті до українців, з того, що люди втомлені війною, щоб ці радикальні групи голосували на них", - зазначив він.

Пьотр Кашувара зауважив, що не було жодної партії, яка не скористалася темою війни Росії в Україні. 

"І це було дуже погано, тому що вони (політики, - ред.) відповідальні за наше майбутнє, тому що в Польщі проживає зараз більше ніж 2 мільйони людей. Деякі люди кажуть, що 3 мільйони українців - це велика кількість людей. І ми маємо бути також відповідальні за це, що буде з ними зараз, як ми будемо до них ставитися, як буде атмосфера в нашій країні. Дуже шкода, що ми до цього часу не знаємо, який був російський вплив на вибори в Польщі, тому що чеська контррозвідка минулого року інформувала про групу Віктора Медведчука, який оплачував політичні партії в Європі. І який намагався впливати на вибори до Європейського Союзу. І я знаю, тому що я контактував з чеською контррозвідкою, що вони передали цій інформації також польській службі безпеки. Вони прекрасно знають, хто отримував гроші від росіян, хто може впливати на атмосферу в Польщі, але ми до того часу того не знаємо. Багато журналістів питали розвідку польську, хто за це все відповідальне, і ми, на жаль, відповіді до того часу не почули", - сказав президент БФ "Майбутнє для України UA FUTURE".

  • 12 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія робить все для погіршення відносин Києва та Варшави, коли "наближається врегулювання війни".
Новини
Суспільство
Україна
Польща
Війна з Росією
Кім Кон Хі
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2025 середа
У Південній Кореї заарештували колишню першу леді
штучний інтелект
Автор Юлія Юліна
11 серпня, 2025 понедiлок
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
2025, четвер
14 серпня
20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
16:00
OPINION
Україна — де?
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
Більше новин
