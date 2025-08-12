"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу

Про це він написав у Х.

За словами Туска, наразі врегулювання війни РФ проти України стає ближчим, тому Москва намагається розсварити Польщу та Україну.

"Антипольські жести українців та накручування антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди ті самі", – підкреслив глава уряду.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або усіх трьох.