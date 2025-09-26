Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі

Про це пишуть Polskie Radio та RMF 24.

Очільник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Навроцький своїм минулим вето на закон про допомогу громадянам України "змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска, працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими".

"У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща", – сказав він.

Богуцький наголосив, що це – останній підписаний закон польським лідером про допомогу українцям. За його словами, в ухваленому документі рішення "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".

Читайте також: Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат

Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги", – пояснив глава канцелярії.