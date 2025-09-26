Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький 26 вересня підписав закон про продовження допомоги українцям
Про це пишуть Polskie Radio та RMF 24.
Очільник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Навроцький своїм минулим вето на закон про допомогу громадянам України "змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска, працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими".
"У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща", – сказав він.
Богуцький наголосив, що це – останній підписаний закон польським лідером про допомогу українцям. За його словами, в ухваленому документі рішення "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".
Читайте також: Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги", – пояснив глава канцелярії.
- Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
- На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми, вважає експерт.
- Згодом повідомлялось, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає: вето президента Кароля Навроцького на закон про соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення українським біженцям, які не працюють, може мати руйнівні наслідки для польських компаній.
