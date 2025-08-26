Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі

Про це розповів директор аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal (з головним офісом у Гданську) Юрій Григоренко.

"Президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті. Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця уразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін", – зазначає Юрій Григоренко.

За даними аналітичного центру, станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом (яке відповідає статусу UKR) перебувало 992 505 українців. Це 23% від усіх осіб у ЄС, які мають цей статус. При цьому 78% біженців зі статусом UKR – працевлаштовані. Тож ветування закону боляче вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у Польщі.

Юрій Григоренко також зазначив, що станом на 2025 рік офіційно сплачують внески до ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – польське управління соцстраху) понад 800 тисяч українців.

"Це 2/3 всіх іноземних працівників у країні. Але про це в Польщі чомусь рідко говорять", – каже він.

Аналітик сподівається, що у найближчі місяці закон про допомогу українцям таки буде підписаний. Чинний закон діє лише до 30 вересня.

"Ані роботодавці, які наймають українців, ані самі громадяни не готові до повернення, і цей закон принципово нічого не змінить у їхній ситуації. Натомість відсутність медичного захисту для й без того вразливої групи українських громадян лише погіршить їхнє становище. Тому мені важко уявити, що саме це і є мета президента", – каже Юрій Григоренко.

Щодо іноземців, зокрема, українців, які працюють у Польщі нелегально і не сплачують податки, то вони також є, але вже не в таких масштабах, як п’ять чи десять років тому.

"Якщо спецзакон не діятиме з 1 жовтня, система теж не готова до того, щоб за місяць сотні тисяч людей подали документи на легалізацію перебування у Польщі за правилами, які діяли до нього. Це стане колосальним і миттєвим ударом по ринку праці та економіці Польщі. Чи готова до цього країна, яка вже зараз почала відчувати кризу з інших, як зовнішніх, так і внутрішніх причин?", – каже Юрій Григоренко.

Водночас він прогнозує, що зміни, запропоновані президентом Польщі, послаблять почуття безпеки навіть у тих українців, які вже працюють. Це може стати поштовхом до зміни ними країни проживання або навіть повернення в Україну.