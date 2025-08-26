Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі

Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі

Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
19:34
Кароль Навроцький

На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми

Зміст

Про це розповів директор аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal (з головним офісом у Гданську) Юрій Григоренко.

"Президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті. Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця уразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін", – зазначає Юрій Григоренко. 

За даними аналітичного центру, станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом (яке відповідає статусу UKR) перебувало 992 505 українців. Це 23% від усіх осіб у ЄС, які мають цей статус. При цьому 78% біженців зі статусом UKR – працевлаштовані. Тож ветування закону боляче вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у Польщі. 

Юрій Григоренко також зазначив, що  станом на 2025 рік офіційно сплачують внески до ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – польське управління соцстраху) понад 800 тисяч українців. 

"Це 2/3 всіх іноземних працівників у країні. Але про це в Польщі чомусь рідко говорять", – каже він. 

Аналітик сподівається, що у найближчі місяці закон про допомогу українцям таки буде підписаний. Чинний закон діє лише до 30 вересня.

"Ані роботодавці, які наймають українців, ані самі громадяни не готові до повернення, і цей закон принципово нічого не змінить у їхній ситуації. Натомість відсутність медичного захисту для й без того вразливої групи українських громадян лише погіршить їхнє становище. Тому мені важко уявити, що саме це і є мета президента", – каже Юрій Григоренко. 

Щодо іноземців, зокрема, українців, які працюють у Польщі нелегально і не сплачують податки, то вони також є, але вже не в таких масштабах, як п’ять чи десять років тому. 

"Якщо спецзакон не діятиме з 1 жовтня, система теж не готова до того, щоб за місяць сотні тисяч людей подали документи на легалізацію перебування у Польщі за правилами, які діяли до нього. Це стане колосальним і миттєвим ударом по ринку праці та економіці Польщі. Чи готова до цього країна, яка вже зараз почала відчувати кризу з інших, як зовнішніх, так і внутрішніх причин?", – каже Юрій Григоренко.

Водночас він прогнозує, що зміни, запропоновані президентом Польщі, послаблять почуття безпеки навіть у тих українців, які вже працюють. Це може стати поштовхом до зміни ними країни проживання або навіть повернення в Україну.

  • Президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.

 

 

