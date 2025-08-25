Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють

Про це пише польське видання INTERIA.PL.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям.

"Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – прокоментував він.

Навроцький зазначив, що йдеться про соціальну справедливість.

"Я вважаю, що ми повинні досягти певної форми соціальної справедливості. До поляків у їхній країні слід ставитися принаймні так само як і до наших гостей з України. Це для мене надзвичайно важливо, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – пояснив президент Польщі.

Він також додав, що запропонував власний законопроєкт. Навроцький закликав уряд і всі партії в парламенті "наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроєкту".

"Родина 800+" – це щомісячна матеріальна допомога у розмірі 800 злотих, яка надається батькам дітей віком до 18 років, зокрема й українцям зі статусом тимчасового захисту (Pesel UKR).

За даними польських медіа, упродовж першого півріччя 2024 року кошти за цією програмою отримали 250 тисяч українських дітей.