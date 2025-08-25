Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
Президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють
Про це пише польське видання INTERIA.PL.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям.
"Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – прокоментував він.
Навроцький зазначив, що йдеться про соціальну справедливість.
"Я вважаю, що ми повинні досягти певної форми соціальної справедливості. До поляків у їхній країні слід ставитися принаймні так само як і до наших гостей з України. Це для мене надзвичайно важливо, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – пояснив президент Польщі.
Він також додав, що запропонував власний законопроєкт. Навроцький закликав уряд і всі партії в парламенті "наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроєкту".
"Родина 800+" – це щомісячна матеріальна допомога у розмірі 800 злотих, яка надається батькам дітей віком до 18 років, зокрема й українцям зі статусом тимчасового захисту (Pesel UKR).
За даними польських медіа, упродовж першого півріччя 2024 року кошти за цією програмою отримали 250 тисяч українських дітей.
