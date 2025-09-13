Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат

12 вересня сейм Польщі ухвалив законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо перевірки права іноземців на сімейні виплати та надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні. Це альтернативний документ який підготували після того, як президент Кароль Навроцький у серпні ветував поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. І він, по суті, враховує вимогу Навроцького, що на виплати можуть претендувати лише ті українці, які працюють у Польщі

Що змінює новий законопроєкт

Нові правила пов'язують право на виплати для іноземців, зокрема "800 плюс" (виплата на дітей) та "Добрий старт" (одноразова виплата у 300 злотих, аби зібрати дитину до школи) залученістю до ринку праці та навчанням дітей у польській школі. Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи були іноземці економічно активними.

Зокрема, аби отримувати допомогу українець повинен отримувати щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2333 злотих брутто. У початковому варіанті була вимога 75% мінімалки, але від цього відмовились через те, що значна частина жінок, які мають дітей, не можуть працювати на повний день. Водночас вимогу щодо мінімального заробітку не застосовуватимуть для людей з інвалідністю.

На дітей також обов’язково буде виробити PESEL

Для кращої ідентифікації іноземців, які подають заявки на отримання допомоги, та їхніх дітей запроваджується обов'язок мати номер PESEL. При цьому під час видачі номера PESEL також буде перевірено перебування дітей у Польщі.

ZUS також перевірятиме в реєстрі Головнокомандувача Прикордонної служби, чи не виїхав іноземець з Польщі. Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, у реєстрі PESEL статус UKR, що дає право на отримання виплат, уже відібрали у 967 760 осіб через виїзд за межі Республіки Польща на строк понад 30 днів. Тільки у травні 2025 року 4 757 осіб втратили статус UKR з цієї причини і це стало причиною позбавлення їх допомоги.

"Соціальне страхування веде понад 52,3 тис. проваджень про повернення неправомірно отриманої іноземцями допомоги. Переважна більшість цих справ стосується громадян України зі статусом UKR – понад 51,5 тис. справ. Ці дані показують, наскільки необхідна автоматична система моніторингу проживання на території Польщі інших іноземців з третіх країн у ситуації, коли вони отримують сімейні виплати, тобто виплати на виховання дітей, виплати "Добрий старт” та виплати “Активний батько", – йдеться у пояснювальній записці.

Автори також вказують, що можуть бути випадки, коли батьки оформляють виплати на дітей, які насправді не перебувають на території Польщі.

Обмеження доступу до медичних послуг для незастрахованих дорослих

З набуттям чинності законопроєкту на повний спектр медичних послуг у Польщі зможуть претендувати лише застраховані громадяни України (тобто ті, хто офіційно працевлаштований у Польщі і сплачує внески до ZUS) та діти до 18 років. У Польщі вважають, що частина українців приїжджають до них спеціально для того, аби скористатись певними медичними послугами.

Закон передбачає запровадження обмежень на користування медичними послугами громадянами України, які не підлягають медичному страхуванню. Обмеження включають:

програми охорони здоров'я;

медичну реабілітацію;

стоматологічне лікування;

програми боротьби з наркотиками;

медичні послуги, що включають трансплантацію або використання у людей клітин, включаючи гемопоетичні клітини кісткового мозку, периферичної крові та пуповинної крові, тканини та органи від живого донора або від трупа, ендопротезування та процедури видалення катаракти;

лікарські засоби, харчові продукти для спеціального харчування та медичні вироби, що відпускаються в аптеках за рецептом, що покриваються відшкодуванням, постачання медичних виробів на вимогу уповноваженої особи та їх ремонт.

За даними Міністерства охорони здоров’я, такі обмеження дозволять економити приблизно 30 мільйонів злотих.

Яка частина українців у Польщі може залишитись без виплат

"Досвід багатьох країн, на території яких проживає чисельна група іноземців, вказує на ризик використання ними системи соціальної політики з метою отримання додаткового доходу або трактування сімейних та соціальних виплат як альтернативи пошуку та працевлаштуванню, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. – За даними ОЕСР, рівень зайнятості біженців з України в 2023 році в Німеччині становив лише 25%, тоді як у Польщі – 71%".

Тобто фактично автори законопроєкту визнають, що більшість українців у Польщі працюють. При цьому з цієї цитати не зрозуміло, чи йдеться про 71% від дорослих українців, чи від загальної кількості українців у Польщі.

Також у документів наводять дані аналізу впливу біженців з України на економіку Польщі, розробленого Deloitte та UNHCR, за яким приплив іммігрантів та біженців щороку призводить до зростання польського ВВП від 0,5% до навіть 2,7%. За даними ZUS, на кінець 2024 року українці становили 5% осіб, які працювали в Польщі. Натомість за даними реєстру CEIDG, у 2024 році кожна восьма компанія-JDG (аналог українського ФОП) в Польщі, була заснована громадянами України.