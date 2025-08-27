Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що вето президента Кароля Навроцького на закон про соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення українським біженцям, які не працюють, може мати руйнівні наслідки для польських компаній
Про це він сказав польському лідеру під час засідання уряду, передає Money.pl.
Туск заявив, що не сваритиметься з Навроцьким щодо програми 800+, оскільки польський кабмін також пропонував зміни стосовно цього.
"Ми не будемо сперечатися, тому що ми самі запропонували зміни щодо виплати 800+. (...) З іншого боку, накладення вето на закон, який регулював набагато більше питань, може бути руйнівним для польських компаній", – висловився польський премʼєр.
Також він додав: непідписаний Навроцьким закон матиме "різні неприємні наслідки".
- Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
- На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми, вважає експерт.
