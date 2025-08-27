Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"

Про це він сказав польському лідеру під час засідання уряду, передає Money.pl.

Туск заявив, що не сваритиметься з Навроцьким щодо програми 800+, оскільки польський кабмін також пропонував зміни стосовно цього.

"Ми не будемо сперечатися, тому що ми самі запропонували зміни щодо виплати 800+. (...) З іншого боку, накладення вето на закон, який регулював набагато більше питань, може бути руйнівним для польських компаній", – висловився польський премʼєр.

Також він додав: непідписаний Навроцьким закон матиме "різні неприємні наслідки".