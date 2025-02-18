Наразі Європа опинилася в новій реальності, - нардеп України Княжицький з Парижа

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Європа опинилась у новій реальності. Реальність полягає в тому, що Європа дуже довго відчувала себе під парасолькою США, які захищали Європу. Нагадаю, що багато років тому на Мюнхенській конференції Путін говорив, що кордони НАТО мають повернутися до старих меж 90-х років. Тобто, фактично Росія має контролювати не лише Україну, а й країни Центральної й Східної Європи", - зауважив Княжицький.

За словами народного депутата України, після заяв США Європа відчула дуже серйозну небезпеку.

"Ми навіть чули, що зрада Україні насправді є зрадою Європі. І Європа намагається зробити все, щоб цього уникнути. Трошки запізно, треба було це робити ще з 2014 року. Але ці процеси для нас дуже позитивні, бо ми є частиною Європи. Наразі Європа сприймає нашу поразку, не дай Боже, як свою. І це для нас є надзвичайно позитивним", - наголосив Княжицький.

Народний депутат України сподівається, що Європі вистачить сил, щоб посилитися, посилити об'єднавчі процеси та включити до них Україну.

"Те, що почали говорити про посилання наземних Збройних сил в Україну вже не лише французи, а й представники Великої Британії, - це теж надзвичайно позитивно. Тобто для нас це дає надію на наше майбутнє і на те, що демократичні сили нас далі будуть підтримувати", - резюмував Княжицький.