НАТО поступово формуватиме нову довгострокову стратегію відносин із Росією, - Рютте

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Інтерфакс-Україна.

"Постає питання: як вести відносини з Росією? Тут поетапний підхід до розв'язання проблеми. Обговорювати тему можуть сьогодні та на зустрічі глав МЗС пізніше цього року", - зазначив Рютте.

Він зазначив, що цю тему також будуть обговорювати й на саміті НАТО у 2026 році.

Рютте наголосив, що йдеться про обговорення довгострокових перспектив відносин, оскільки в короткостроковій – ситуація ясніша і зводиться до завдання не дозволити РФ перемогти в Україні.

Генсек також уточнив, що колишні відносини Альянсу і Росії не відновляться "в ближньому або далекому майбутньому".