У НАТО мають намір переглянути політику Альянсу щодо відносин з Росією

Про це повідомляє Politico.

Як повідомили високопоставлені американські чиновники, Альянс визнає, що "Основоположний акт НАТО - Росія", підписаний у 1997 році, та Рада НАТО - Росія, створена для співпраці у сфері безпеки, вже не відповідають нинішній реальності.

"Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі, що ("Основоположний акт", - ред.) і Рада НАТО - Росія були створені для іншої епохи, і я думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших відносинах з Росією, і тому ми заслуговуємо на щось нове", - заявив американський високопосадовець.

За його словами, країни НАТО зараз намагаються "визначити різні елементи стратегії щодо Росії та просунути дебати всередині Альянсу, які підводять нас до таких питань, як майбутнє Основоположного акта НАТО - Росія".

"Настав час розробити нову стратегію з погляду конкретних позицій", - заявив він.

У виданні зазначили, що офіційні дискусії на нижчому рівні тривають вже кілька місяців, але зустріч міністрів оборони НАТО наступного тижня стане першим з кількох раундів дискусій на рівні міністрів на цю тему.

Однак, у рамках Альянсу існують розбіжності щодо характеру нової стратегії. Деякі члени висловлюють побоювання, що надто жорстка позиція може дестабілізувати ситуацію в Росії. Крім того, існують деякі труднощі з Угорщиною та Словаччиною, що підтримують контакти з Кремлем.

Довідково: "Основоположний акт" з Росією був підписаний у 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу, він визначає спільну мету "побудови стабільної, мирної й неподільної Європи".

Рада НАТО-Росія, орган, створений після холодної війни для партнерства з питань безпеки та спільних проєктів.