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НАТО повертається до своєї первинної ролі, - президент Фінляндії Стубб

Ксенія Золотова
9 жовтня, 2024 середа
05:48
Світ Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого первинного завдання, - стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії

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Про це він сказав у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Укрінформ.

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням "НАТО 3.0". Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони", - зазначив він.

За словами Стубба, Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур Альянсу. Разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - підкреслив президент Фінляндії.

  • У Пентагоні вважають, що участь НАТО у відбитті російських повітряних атак в Україні буде "втягуванням у війну в інший спосіб".
Теги:
Росія
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
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