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"Означатиме втягування у війну в інший спосіб": у Пентагоні прокоментували прохання України щодо участі НАТО у відбитті повітряних атак РФ

Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
23:53
Війна з Росією Пентагон

У Пентагоні вважають, що участь НАТО у відбитті російських повітряних атак в Україні буде "втягуванням у війну в інший спосіб"

Зміст

Про це на брифінгу сказала представниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Європейська правда. 

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який просив союзників допомогти збивати повітряні цілі під час російських атак, як це робили США в Ізраїлі, Сінгх заявила, що йдеться про "два вкрай відмінні поля бою".

Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Пентагону "все, чого вона потребує на полі бою". Представниця міноборони вказала, що українці "дуже успішно застосовували засоби протиповітряної оборони та інші засоби для того, аби продовжувати відвойовувати свої території". 

Коли в неї уточнили, чи буде вважатись втручанням у війну збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії, Сінгх сказала, що "це означатиме наше втягування у війну в інший спосіб".

"І зараз ми вважаємо, що Україна успішно захищалась і захищається проти російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми й далі гарантуватимемо, що вони мають необхідну для цього підтримку", – додала вона.

  • На XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною.Він апелював до того, що союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ППО
Пентагон
безпілотник
НАТО
США
ракетний удар
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