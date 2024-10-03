"Означатиме втягування у війну в інший спосіб": у Пентагоні прокоментували прохання України щодо участі НАТО у відбитті повітряних атак РФ

Про це на брифінгу сказала представниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Європейська правда.

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який просив союзників допомогти збивати повітряні цілі під час російських атак, як це робили США в Ізраїлі, Сінгх заявила, що йдеться про "два вкрай відмінні поля бою".

Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Пентагону "все, чого вона потребує на полі бою". Представниця міноборони вказала, що українці "дуже успішно застосовували засоби протиповітряної оборони та інші засоби для того, аби продовжувати відвойовувати свої території".

Коли в неї уточнили, чи буде вважатись втручанням у війну збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії, Сінгх сказала, що "це означатиме наше втягування у війну в інший спосіб".

"І зараз ми вважаємо, що Україна успішно захищалась і захищається проти російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми й далі гарантуватимемо, що вони мають необхідну для цього підтримку", – додала вона.