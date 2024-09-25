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Війна з Росією: хроніка
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НАТО розглядає шляхи евакуації поранених солдатів у випадку війни з Росією, - Reuters

Катерина Ганжа
25 вересня, 2024 середа
16:53
Світ НАТО

У разі війни з Росією, НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту. Вірогідно, це робитимуть за допомогою госпітальних потягів, оскільки евакуація повітрям може бути неможливою

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Про це пише Reuters із посиланням на голову командування логістики НАТО Александра Солфранка.

Як розповів Солфранк, майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду в Афганістані та Іраку, оскільки у конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

Також військовий пояснив, що у разі виникнення конфлікту з Росією, поранених солдатів потрібно буде транспортувати на більшу відстань.

"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених", - сказав Солфранк, не уточнивши, скільки поранених військових очікує НАТО.

Він додав, що російська протиповітряна оборона і літаки загрожуватимуть польотам медичної евакуації так, як це не могли зробити повстанці в Афганістані чи Іраку. Ймовірно, це створить потребу в госпітальних потягах, які можуть перевозити більше поранених за один раз, ніж літаки.

"Перевага в повітрі має бути досягнута в першу чергу. Для цього потрібен час, щоб досягти успіху по всій довжині та глибині лінії фронт", - зазначив генерал-лейтенант.

Також, за словами Солфранка, ще однією перешкодою, яку необхідно подолати, є відмінності в медичному регулюванні між країнами.

"Військово-медичний шенген", подібний до політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування більшою частиною Євросоюзу, міг би стати розв'язанням цієї проблеми. Він потрібен для того, щоб забезпечити зону легкої доставки чутливих медикаментів, таких як наркотики або сильні знеболювальні, які необхідні для лікування поранених", - зазначив він.

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність РФ до конфлікту з НАТО в Арктиці.
Теги:
Росія
військові
НАТО
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