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Головна Світ Лавров заявив про готовність Росії до конфлікту з НАТО в Арктиці

Лавров заявив про готовність Росії до конфлікту з НАТО в Арктиці

Марія Науменко
20 вересня, 2024 п'ятниця
17:44
Світ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія у військовій, політичній і технологічній сферах повністю готова захищати свої інтереси в Арктичному регіоні в разі конфлікту з НАТО

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Про це він заявив в інтерв'ю для документального серіалу "Радянський прорив", передає ТАСС.

"Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов'язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова відстоювати свої інтереси у військовому, політичному плані і з точки зору оборонних технологій", - заявив Лавров.

За його словами, НАТО нібито дедалі більше цікавиться Арктичним регіоном, "стверджуючи, що Північноатлантичний альянс також має там свої інтереси, зумовлені географічним розташуванням".

"Норвегія була одним із засновників НАТО, тому вони кажуть, що їм потрібно стежити за тим, що там відбувається, - додав російський дипломат. - Однак Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу".

Крім того, він зазначив, що багато країн, які не є членами Північноатлантичного альянсу, зацікавлені в проектах у цьому регіоні, "в тому числі наші стратегічні партнери - Китай та Індія".

  • У Норвегії повідомили, що підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137), який раніше зафіксували неподалік арктичного кордону з Росією, ймовірно, повʼязаний із лісовою пожежею біля Чорнобиля в Україні.

Теги:
Росія
Сергій Лавров
Арктика
Війна з Росією
НАТО
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