Лавров заявив про готовність Росії до конфлікту з НАТО в Арктиці

Про це він заявив в інтерв'ю для документального серіалу "Радянський прорив", передає ТАСС.

"Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов'язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова відстоювати свої інтереси у військовому, політичному плані і з точки зору оборонних технологій", - заявив Лавров.

За його словами, НАТО нібито дедалі більше цікавиться Арктичним регіоном, "стверджуючи, що Північноатлантичний альянс також має там свої інтереси, зумовлені географічним розташуванням".

"Норвегія була одним із засновників НАТО, тому вони кажуть, що їм потрібно стежити за тим, що там відбувається, - додав російський дипломат. - Однак Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу".

Крім того, він зазначив, що багато країн, які не є членами Північноатлантичного альянсу, зацікавлені в проектах у цьому регіоні, "в тому числі наші стратегічні партнери - Китай та Індія".