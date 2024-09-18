У Норвегії заявили, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ може бути спричинений пожежею біля Чорнобиля
У Норвегії повідомили, що підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137), який раніше зафіксували неподалік арктичного кордону з Росією, ймовірно, повʼязаний із лісовою пожежею біля Чорнобиля в Україні
Про це повідомляє Reuters.
Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) 17 вересня заявило, що виміряло "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію неподалік кордону з РФ. За словами відомства, з 9 по 16 вересня у Сванховді та з 5 по 12 вересня у Віксьоєф'єллі рівні Cs-137 були підвищеними, проте не загрожували людям або навколишньому середовищу.
"DSA завжди знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів в Норвегії, і це часто відбувається через перемішування пилу зі старих опадів після аварії на Чорнобильській АЕС. Цього разу, швидше за все, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля", - повідомили в норвезькому управлінні радіаційної та ядерної безпеки.
Водночас про вищі рівні цезію заявило радіаційне та ядерне відомство Фінляндії: там наголошували, що їх зафіксували на всіх вісьмох станціях збору радіоактивних відходів. Однак підкреслили, виявлені кількості цезію "дуже малі".
- 17 вересня норвезьке агентство ядерної безпеки (DSA) зафіксувало радіоактивний цезій-137 на двох станціях біля кордону з Росією.
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