У Норвегії заявили, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ може бути спричинений пожежею біля Чорнобиля

Про це повідомляє Reuters.

Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) 17 вересня заявило, що виміряло "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію неподалік кордону з РФ. За словами відомства, з 9 по 16 вересня у Сванховді та з 5 по 12 вересня у Віксьоєф'єллі рівні Cs-137 були підвищеними, проте не загрожували людям або навколишньому середовищу.

"DSA завжди знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів в Норвегії, і це часто відбувається через перемішування пилу зі старих опадів після аварії на Чорнобильській АЕС. Цього разу, швидше за все, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля", - повідомили в норвезькому управлінні радіаційної та ядерної безпеки.

Водночас про вищі рівні цезію заявило радіаційне та ядерне відомство Фінляндії: там наголошували, що їх зафіксували на всіх вісьмох станціях збору радіоактивних відходів. Однак підкреслили, виявлені кількості цезію "дуже малі".