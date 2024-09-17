Норвегія зафіксувала сліди радіоактивного забруднення біля кордону з РФ
Норвезьке агентство ядерної безпеки (DSA) зафіксувало радіоактивний цезій-137 на двох станціях біля кордону з Росією
Про це повідомляє The Barents Observer.
Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. Проте, DSA проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів, але очікують, що "вони також будуть на тому ж рівні".
Наразі невідомо, чи будь-які вимірювання на російському боці кордону мають подібні результати.
Жодні інші станції на півночі Норвегії чи фінської Лапландії не виявили піку вмісту цезію - 137 за останній тиждень.
- 11 вересня керівник норвезької розвідки забив на сполох щодо російських диверсій в Європі, заявивши, що Кремль стає все сміливішим у своїй кампанії гібридної війни.
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