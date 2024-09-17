Норвегія зафіксувала сліди радіоактивного забруднення біля кордону з РФ

Про це повідомляє The Barents Observer.

Представник DSA Бредо Мьоллер заявив, що рівні цезію-137 вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. Проте, DSA проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів, але очікують, що "вони також будуть на тому ж рівні".

Наразі невідомо, чи будь-які вимірювання на російському боці кордону мають подібні результати.

Жодні інші станції на півночі Норвегії чи фінської Лапландії не виявили піку вмісту цезію - 137 за останній тиждень.