Норвегія б'є на сполох щодо російських диверсій в Європі, а Трамп не сказав чи хоче перемоги України у війні. Акценти світових ЗМІ 11 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 вересня.

Норвегія б'є на сполох щодо російських диверсій в Європі

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Керівник норвезької розвідки забив на сполох щодо російських диверсій в Європі, заявивши, що Кремль стає все сміливішим у своїй кампанії гібридної війни, пише Politico.

"Рівень ризику змінився, – говорить віце-адмірал Нільс Андреас Стенсен, який очолює Норвезьку розвідувальну службу, і додав, маючи на увазі Росію: – Ми вважаємо, що саботаж є більш імовірним, і ми бачимо акти саботажу, що відбуваються зараз в Європі, які вказують на те, що вони трохи просунулися в цій шкалі".

Як зазначає Politico, західні спецслужби дедалі частіше попереджають про загрозу російського шпигунства відтоді, як на початку 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Кремля в Україну. Згідно з повідомленнями, російські диверсанти нібито підпалили великий завод у Берліні, що належить оборонному виробнику, у травні, намагаючись зірвати поставки зброї до Києва.

Глава НАТО Єнс Столтенберг розкритикував "російську кампанію ворожої діяльності проти союзників у НАТО" в червні, саме перед тим, як стало відомо, що американські і німецькі спецслужби зірвали російський план вбивства генерального директора німецького виробника оборонної продукції Rheinmetall.

Тим часом Кремль тривалий час відкидав звинувачення в тому, що він стоїть за такими актами шпигунства.

Трамп не сказав, чи хоче перемоги України у війні

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Під час президентських дебатів Трамп відмовився підтримати перемогу Києва, відкривши себе для нових нападок через свою близькість до Путіна, акцентує The Guadian.

Дональд Трамп ухилився від прямого запитання на президентських дебатах у вівторок ввечері про те, чи хоче він перемоги України у війні проти Росії, підкресливши побоювання, що друга адміністрація Трампа може призупинити військову підтримку Києва, розповідає медіа.

На пряме запитання Девіда Мюра з ABC, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні, він не відповів і сказав просто: "Я хочу, щоб війна припинилася".

Він також заявив, що в разі обрання він буде вести переговори ще до того, як стане президентом, і припустив, що Сполучені Штати "граються з Третьою світовою війною".

Тим часом Камала Гарріс різко відреагувала на його зауваження та заявила, що якби Трамп був президентом під час вторгнення, то "Путін сидів би в Києві, дивлячись на решту Європи", і що за такого сценарію російський президент перейшов би до Польщі.

"Чому б вам не розповісти 800 тисячам польських американців тут, у Пенсильванії, як швидко ви здалися б заради прихильності і того, що ви вважаєте дружбою з диктатором, який, як відомо, з'їсть вас на обід", – сказала вона.

Зауваження Трампа поновлять побоювання Києва, що він припинить військову та економічну допомогу країні, якщо буде переобраний у вирішальний момент війни.

Радники Трампа вже натякнули, що вони працюють над мирною угодою, яку Україна буде змушена прийняти до того, як Трамп прийде до влади в січні наступного року, якщо він переможе на виборах у листопаді. Він підтвердив це у вівторок ввечері, назвавши вторгнення Росії "війною, яка вмирає, щоб бути врегульованою".

"Я зроблю це ще до того, як стану президентом", – впевнено заявляє Трамп.

Від початку вторгнення Трамп скептично ставився до надання військової зброї Україні, що надихнуло його партію заблокувати критично важливе військове фінансування країни на кілька місяців на початку цього року.

Натомість Камала Гарріс стверджує, що мирний план Трампа був просто рішенням капітулювати перед Москвою.