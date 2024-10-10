НАТО розпочне 14 жовтня щорічні ядерні навчання

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників НАТО, у навчаннях Steadfast Noon будуть задіяні винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52 серед близько 60 літаків з 13 країн.

"У невизначеному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнили нашу оборону, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне реагувати на будь-яку загрозу", - сказав Рютте після зустрічей з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначено, що навчання розпочнуться 14 жовтня й триватимуть близько двох тижнів. Акцентується: військові не використовуватимуть бойову зброю, однак близько 2 тис. солдатів імітуватимуть місії, у яких військові літаки несуть ядерні боєголовки США.