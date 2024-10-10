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НАТО розпочне 14 жовтня щорічні ядерні навчання

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
16:29
Світ НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в понеділок, 14 жовтня, Північноатлантичний альянс розпочне щорічні ядерні навчання

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників НАТО, у навчаннях Steadfast Noon будуть задіяні винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52 серед близько 60 літаків з 13 країн.

"У невизначеному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнили нашу оборону, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне реагувати на будь-яку загрозу", - сказав Рютте після зустрічей з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначено, що навчання розпочнуться 14 жовтня й триватимуть близько двох тижнів. Акцентується: військові не використовуватимуть бойову зброю, однак близько 2 тис. солдатів імітуватимуть місії, у яких військові літаки несуть ядерні боєголовки США.

Теги:
військові
ядерна безпека
НАТО
Військові новини
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