"Безрозсудна риторика РФ": Столтенберг відреагував на ядерні погрози Путіна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "безрозсудна ядерна риторика" російського диктатора Володимира Путіна не повинна стримувати Захід від підтримки України
Про це пише Reuters.
"Те, що ми бачили, - це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему", - заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції Росії, "які б вимагали будь-яких змін з нашого боку".
"Кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами зброї - бойовими танками, далекобійним вогнем або F-16 - росіяни намагалися нам завадити. Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив генсек.
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Путін у середу, 25 вересня, запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
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