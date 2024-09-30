"Безрозсудна риторика РФ": Столтенберг відреагував на ядерні погрози Путіна

Про це пише Reuters.

"Те, що ми бачили, - це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему", - заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції Росії, "які б вимагали будь-яких змін з нашого боку".

"Кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами зброї - бойовими танками, далекобійним вогнем або F-16 - росіяни намагалися нам завадити. Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив генсек.